В Краснодаре прошла защита проектов «Школы молодого предпринимателя»

Защита прошла в коворкинг-центре.

Несколько месяцев 14 начинающих бизнесменов готовили деловые предложения, рассчитывали затраты и прибыль, слушали лекции успешных коммерсантов. Теперь они презентуют свои идеи потенциальным инвесторам, которые могут помочь не только советом, но и деньгами. Впервые география конкурса расширилась, бизнес-планы представили не только краснодарцы, но и жители Новокубанского района.

«Некоторые начинающие предприниматели не получили поддержку от наставника, в этом нет ничего плохого. Для этого здесь и есть центр поддержки предпринимателей, для того, чтобы он мог дорабатывать этот проект. Кому-то придется посетить еще один курс школы. Может быть, его проект слабоват. А может, идея не имеет такой перспективы сегодня. Самое важное — ему об этом сказать, чтобы человек не расстраивался, а поискал другую нишу и новые подходы к ведению бизнеса», — сказал начальник управления развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов.

Бизнес-проекты абсолютно разные. От выращивания клубники до разработки IT-технологий. Строить свое дело некоторые намерены даже на семейном трикотаже.

«Проект дизайнерской одежды — одинаковая одежда для мамы и дочки. Сейчас это стало очень модно и популярно», — рассказала финалистка проекта «Школа молодого предпринимателя» Юлия Петрова.

За три года бесплатную школу окончили несколько тысяч кубанцев. В 2019 году проект запустят также в Сочи, Лабинске и Горячем Ключе.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник