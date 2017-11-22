В Краснодаре прошли чемпионат и первенство края по джиу-джитсу

Эти турниры — отборочные на чемпионат и первенство России.

По признанию участников, краевые состязания федеральным ни в чем не уступают.

«Краснодарский край силен в этом виде спорта. Так что вполне можно сравнить с чемпионатом России и уровнем другого масштаба», — сказал победитель соревнований Георгий Чуклинов.

Соревнования проходили два дня. В первый день прошло официальное взвешивание, а во второй спортсмены выявляли сильнейших по системе плей-офф. Схватки в джиу-джитсу длятся пять минут, но часто завершаются досрочно, когда борцы применяют удушающий или болевой прием.

«Все болевым на руку сделал. И все не до конца. До двух минут доводил. Первая семь секунд была», — рассказал победитель соревнований Мамука Кветинадзе.

Краевой федерации джиу-джитсу всего два года. Свой путь к большим победам многие спортсмены только начинают.

«На чемпионате России очень большая конкуренция, а уровень ребят у нас еще не очень высокий, так как мы молодая организация. На первенстве России у нас шансов больше, потому что ребята уже более-менее наборолись», — отметил председатель краснодарской краевой федерации джиу-джитсу Алексей Рассоха.

Во взрослую и молодежную сборные края попали только победители соревнований. У старших компанию шести сочинцам составил спортсмен из Белореченска. У юношей в команде по три представителя Сочи, Краснодара и Отрадненского района.

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