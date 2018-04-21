В Краснодаре прошли экологические акции

В двух микрорайонах краевой столицы организовали субботники с участием жителей города.

Порядок навели в зеленой зоне «Лесопарк Краснодарский» в микрорайоне Гидростроителей.

Волонтерская акция проходила в виде обучающей игры, направленной на просвещение участников в области охраны окружающей среды и вопросов экологии. Победители экологического квеста получили символические призы.

В Юбилейном микрорайоне проводилась вторая акция — «Чистые берега — чистая вода!». Там убрали правый берег реки Кубань от входа в Рождественский парк вверх по течению реки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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