В Краснодаре прошли Корниловские поминовения

Корниловские поминовения, прошедшие в Краснодаре 15 апреля, в этом году посвящены 99-й годовщине со дня гибели главнокомандующего Добровольческой армией Лавра Корнилова.

Почтить его память пришли более 2 тыс. человек. В мероприятии принял участие глава Краснодара Евгений Первышов.

«Нет более несправедливой и трагичной войны, чем гражданская, и особенно ясно мы чувствуем это сегодня. Наша задача — сохранить исторический урок и не допустить повторения трагедии», — сказал он.

В традиционных Корниловских поминовениях также участвовали казаки Кубанского казачьего войска, его Екатеринодарского районного отдела, краснодарцы.

Заупокойную литию об убиенных воинах совершил заместитель войскового священника Кубанского казачьего войска, настоятель Свято-Георгиевского храма иеромонах Спиридон (Федотов).

Память погибших собравшиеся почтили минутой молчания, к памятнику легли венки и цветы. Прогремели залпы оружейного салюта. В завершение мероприятия казачьи корпуса прошли мимо монумента торжественным маршем, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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