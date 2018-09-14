В Краснодаре прошли краевые соревнования по пожарно-прикладному спорту

В этом году к конкурсу присоединились спасатели из Республики Адыгея.

Девять команд штурмовали учебную башню, состязались в ловкости и меткости, а также на скорость тушили условное возгорание.

Большинство пожарных не впервые принимают участие в состязаниях. Многие имеют разряд мастера пожарно-прикладного спорта и не раз становились чемпионами края и призерами России.

«Соревнования дают больше опыта в жизни, потому что нужна практика. Это все тренируется, нарабатывается. Самое главное – уверенность», — считает участник соревнований Сергей Гамов.

В лидеры вышли краснодарские спасатели, от них немного отстали сочинцы. Лучшие пожарные попадут в команду, которая будет защищать честь края на федеральном конкурсе.

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