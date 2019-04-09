В Краснодаре прошли открытые старты на призы олимпийской чемпионки

Соревнования прошли в 42-й раз.

На дорожках стадиона «Кубань» собралось более 400 бегунов.

«На соревнования приезжает все, кто у нас бегает в крае. Детям интересно каждый год, кто-то взрослеет, кто то встречается снова, кто то приезжает в первый раз. Для них это большой праздник», — сказала олимпийская чемпионка по легкой атлетике Людмила Брагина.

В краевую столицу участники приехали из 19 районов. Бегуны состязались на дистанциях в 300 м, 600 м, 800 м, а также на тех, на которых выступала Людмила Брагина — 1,5 км и 3 км.

На стартах приняли участие также легкоатлеты из Адыгеи, Ростовской области, Донецка и Луганска.

По итогам соревновательного дня на пьедестал почета поднялись 90 человек. Помимо медалей и дипломов они получили памятное фото с олимпийской чемпионкой.