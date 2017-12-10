В Краснодаре прошли премьерные показы спектакля «Наш маленький Париж»

Постановку по одноименному роману Виктора Лихоносова представили в Музыкальном театре 9 и 10 декабря.

Премьеру приурочили к 80-летию Краснодарского края.

Режиссер и автор либретто — Николай Панин, дирижер-постановщик — Владислав Карклин. Художник-постановщик и автор видеоконтента — заслуженный работник культуры Кубани Татьяна Баранова.

В спектакле задействованы коллективы Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени Л. Г. Гатова: артисты Краснодарского музыкального театра, ансамбля казачьей песни «Криница», Кубанского духового оркестра и солисты Краснодарского театра балета Юрия Григоровича.

Зрители увидели исторические зарисовки и реалии быта Екатеринодара начала ХХ века, линии судеб на фоне гражданской войны и революции 1917 года. Действие на сцене сопровождали строки архивных документов и раритетные фотографии улиц города.

На премьере присутствовал автор романа. Виктор Лихоносов высоко оценил постановку и призвал зрителей помнить и хранить свою историю.

«Это очень патриотичный, тонкий и благородный спектакль, — сказал писатель. — Кто живет, думает, переживает за судьбу Отечества, нашу общую судьбу, будет ходить сюда и смотреть этот спектакль. Музыкальный театр решил сделать подарок городу, воодушевить жителей. Спасибо вам, что вы пришли и своим присутствием поклонились воспоминаниям о великом прошлом».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», у краснодарцев просили старинные фотографии для спектакля. Показ архивных снимков стал прологом перед премьерой постановки.

Фоторепортаж с премьеры спектакля «Наш маленький Париж» смотрите здесь.

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