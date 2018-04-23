В Краснодаре прошли публичные слушания по исполнению местного бюджета 2017 года

В них приняли участие председатель городской думы Краснодара Вера Галушко, первый заместитель главы Краснодара Сергей Васин, руководители структурных подразделений администрации, депутаты городской думы и ЗСК, представители общественности.

«Главная цель публичного обсуждения исполнения местного бюджета за прошедший год — обеспечение открытости и доступности бюджетного процесса в Краснодаре. Важно, что бюджет 2017 года был социально направленным, его большая часть была направлена на решение социально значимых задач. Первоочередными задачами городской власти в прошлом году были сохранение финансовой стабильности, обеспечение сбалансированности бюджета», — сказала Вера Галушко.

По словам директора городского департамента финансов Николая Лебедева, план по консолидированному бюджету Краснодарского края от Краснодара по собственным доходам был утвержден в сумме 87 млрд 645 млн рублей. Исполнение составило 88 млрд 327 млн рублей или 101%, перевыполнение — 682 млн рублей. Темп роста к 2016 году составил 110%, превышение — более 8 млрд рублей. Удельный вес поступлений от Краснодара в общем объеме консолидированного бюджета края составил более 37%.

«Нам многое удалось сделать — сократить дефицит бюджета, впервые осуществить перекредитование — коммерческие кредиты, привлеченные в прошлые годы, были замещены на более дешевые под 8,2-9,4%. Общая экономия по процентным платежам по коммерческим кредитам составила 645 млн рублей, она была направлена на неотложные расходы, в том числе на погашение кредиторской задолженности. Главное — с помощью краевой администрации удалось полностью погасить кредиторскую задолженность, образовавшуюся по состоянию на начало прошлого года», — отметил Николай Лебедев.

Он также подчеркнул, что при поддержке администрации Краснодарского края были своевременно обеспечены все расходные обязательства в части социальной поддержки горожан и выплаты заработной платы бюджетникам с учетом ее повышения в соответствии с «майскими» указами президента РФ. Продолжили реализовывать мероприятия по обеспечению доступности дошкольного образования, профинансированы основные жизненно важные сферы города и бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности.

В ходе обсуждения проект решения об исполнении местного бюджета за 2017 год был единогласно одобрен. Принято решение о вынесении его на очередное заседание городской думы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник