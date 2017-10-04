В Краснодаре прошли соревнования по греко-римской борьбе

За медали бились 300 участников в 14 весовых категориях. Такое количество заявок стало для организаторов приятной неожиданностью: это рекордный показатель за последние пять лет.

Большинство спортсменов только начинают испытывать себя на таком уровне, но были среди участников и подрастающие звезды. Арам Задоян в этом году выиграл первенство Европы.

«На меня сейчас все равняются. Я тренируюсь в два раза больше, чтобы не расслабляться. Зал очень хороший, комфортный, я здесь почти всех знаю», — рассказал участник соревнований Арам Задоян.

Лучшим он стал и на краевом первенстве. В весе до 63 кг в финале спортсмен победил Артура Инжедаутьяна из Сочи.

Всего за два дня в Краснодаре на ковер вышли спортсмены из 18 районов края. Некоторые приехали в ДС «Чемпион» впервые. В весовой категории до 38 кг Александр Оплятов уступил краснодарцу Арсению Шалтаеву.

Победители соревнований 20 октября отправятся на первенство Южного федерального округа по греко-римской борьбе, которое пройдет в Армавире.

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