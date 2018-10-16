В Краснодаре прошли соревнования по программированию фонтанов

Участники конкурса показали свои музыкальные алгоритмы, которые придумывали в течение месяца. Организовала такой конкурс компания МТС, чтобы выявить молодых талантливых программистов.

«Краснодар является одной из нескольких площадок в России, где компания МТС расширяет свое ИТ-подразделение, создает новые рабочие места для ИТ-специалистов. Этот конкурс проходит впервые. Мы хотим благодаря этому конкурсу найти новых талантливых специалистов, мы готовы вкладываться в их развитие», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Награждали победителей в трех номинациях. Они получили молодежные тарифы от мобильного оператора. Главный приз — 100 тыс. рублей — выиграли два студента-первокурсника КубГУ. Их шоу под оду «К радости» Бетховена поразило жюри и зрителей.

«Мы ждали, что неплохо сделаем, но не ждали такого фурора. Раньше мы выступали на олимпиадах по программированию, поэтому и решили поучаствовать. Похоже на олимпиадную задачу. Тут тоже есть входные данные, но, конечно, не такого формата, как на олимпиаде», — рассказали победители конкурса Валерий Лаган и Павел Захаров.

Как уверяют организаторы, победители конкурса имеют все шансы продолжить свою карьеру в ИТ-подразделении компании. Она является одним из крупнейших телеком-операторов в России.

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