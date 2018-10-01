В Краснодаре прошли состязания памяти Бесика Кудухова

В этот раз площадкой для состязаний по вольной борьбе стал «Баскет-Холл». На ковер 29 сентября вышли спортсмены со всего юга России.

«В Краснодарском крае очень много уделяется этому внимания. Проводится много соревнований по разным видам спорта памяти выдающихся спортсменов и в честь выдающихся спортсменов. Мы уделяем большое внимание тому, чтобы подрастающее поколение понимало: в спорте не бывает бывших и мы всегда помним наших ведущих спортсменов», — отметил начальник отдела министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Потанин.

В память о Бесике Кудухове атлеты боролись уже в четвертый раз. В числе почетных гостей — известные спортсмены, победители международных и всероссийских состязаний. Они отметили высокий уровень турнира.

«Доказательство большой работы — то, что уже более 240 участников выступают сегодня и оспаривают звание чемпиона данного турнира. И я думаю, это большой прогресс», — сказал трехкратный чемпион мира по вольной борьбе Денис Царгуш.

Бесик Кудухов стал одним из самых титулованных борцов за всю историю мирового спорта. Кроме медалей пекинской и лондонской Олимпиад, спортсмен четырежды выигрывал золото чемпионатов мира.

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