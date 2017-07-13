В Краснодаре прошли учебно-методические сборы начальников МВД края

Полицейские 13 июля сдали экзамен по теоретической и спортивной подготовке.

В сборах участвовали 38 руководителей. Одним из самых зрелищных этапов стал тир. После стрельбы стражи порядка бегали, отжимались и демонстрировали приемы самбо. Все результаты тщательно записывали в контрольные листы, а затем сравнивали уровень подготовки.

«Если в реальной ситуации приходится применять оружие и физическую силу, нельзя нарушать закон. Для этого мы проводим сборы и занятия, чтобы сотрудники знали, в какой ситуации разрешено применять оружие и физическую силу, а в какой запрещено», — сказал заместитель начальника управления ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Виктор Новоковский.

«Мы стараемся заниматься в течение года с личным составом. А здесь нас уже проверяют, и после приезда мы занимаемся проверкой своего личного состава, своих заместителей, начальников служб», — отметил начальник УМВД РФ по Новороссийску Владимир Бараковский.

Такие обязательные проверки среди начальников МВД проводят два раза в год. Те полицейские, которые лучше всех сдадут нормативы, наградят 14 июля, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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