В Краснодаре прошли учения по гражданской обороне

Они завершились 6 октября. Учения проходили в рамках всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.

В ходе тренировки отработали действия при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также другие мероприятия по гражданской обороне.

Кроме того, проверили реальность планов по защите населения. Совершенствовались теоретические знания должностных лиц и практические навыки работников по организации мероприятий ГО, координации действий сил и средств при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Органы управления и силы ГО муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС на территории Краснодара поставленные задачи выполнили, цели учения отработали в полном объеме, сообщает пресс-служба администрации города.

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