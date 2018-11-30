В Краснодаре прошли учения сводного отряда УФСИН

По сценарию тренировки, на первом этапе в дело вступили переговорщики. Затем, когда злоумышленники отказались выполнить законные требования, за дело взялись бойцы отдела специального назначения «Акула». Они проникли в вагон и обезвредили бунтарей в считанные мгновенья.

«Группа полностью полагается на своих товарищей, и выполнение таких задач, поставленных руководством, достигается только такими тренировками и учениями. Если экстренно, в любом месте, любую задачу, без подготовки, для того мы и тренируемся», — пояснил начальник штурмового отделения ОСН(Б) «Акула».

«Недочеты, конечно, всегда есть. На то и учения, чтобы мы их отрабатывали и обращали внимание на некоторые недочеты. Для сотрудников спецназа это практически рядовая, обычная работа. Мои бойцы готовы выполнять любую поставленную задачу на территории не только краснодарского края, но и на территории южного и северо-кавказского федеральных округов», — сказал начальник ОСН(Б) «Акула» по Краснодарскому краю Сергей Горбунов.

Тактические задания позволяют отработать слаженность действий, когда нейтрализовать врага нужно быстро и точечно. Совместные учения сводного отряда УФСИН и отдела спецназначения «Акула» проводят регулярно.

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