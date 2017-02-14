В Краснодаре прошли всероссийские соревнования по карате киокусинкай

В кубанской столице прошли всероссийские соревнования по киокусинкай. Это контактный стиль карате. Его изобрели в Японии в 50-х годах прошло века.

За право стоять на пьедестале в этом году боролись не только спортсмены из России, покорять татами приехали профессионалы из ближнего зарубежья, всего около 250 участников. Самым юным — 12 лет.

— Я разминалась, я очень долго готовилась к этому бою. Я занимаюсь спортом примерно год. Очень хорошо тренировалась, хотела занять место.

— Очень тяжело дался, с дополнительной минутой было сложно. Дыхалки было мало.

На соревнованиях разыграли 18 комплектов наград, большая часть которых осталась на Кубани. Спортсмены из Краснодарского края одержали уверенную победу в общекомандном зачете, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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