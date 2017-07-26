В Краснодаре прошло открытое первенство города по грепплингу

Турнир провели в спорткомплексе «Спартак».

За медали боролись 212 человек из шести регионов страны. Один из самых зрелищных поединков получился в весе до 66 кг между краснодарцем Мамзатом Магомадовым и Инамом Этлешевым из Адыгеи. Основное время боя завершилось вничью, 2:2. Не помог и дополнительный раунд. В итоге поединок шел до первого удачного приема, его совершил Магомадов.

Бой Салама Магомадова получился гораздо менее напряженным. Со счетом 5:0 16-летний борец одолел Мурата Госаналиева из Элисты, теперь он и впервые попадет на чемпионат России.

Спортсменов из Калмыкии приехало в Краснодар больше всех — 47 человек. Это позволило бойцам занять второе место в общекомандном зачете. Первой стала сборная Краснодара, бронза досталась Волгограду.

Победители турнира отправятся на первенство России, которое пройдет с 10 по 19 августа в Наро-Фоминске.

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