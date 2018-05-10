В Краснодаре прошло открытое первенство по художественной гимнастике

В нем приняло участие более 100 спортсменок в возрасте от четырех до 12 лет.

Каждая готовилась к турниру очень тщательно.

«Эту музыку я сегодня в первый раз на соревнованиях опробовала. Я очень хотела под нее танцевать. Она очень шустрая, но я успеваю под нее как-то настраиваться», — рассказала гимнастка Светлана Вартанян.

Без медалей не осталась ни одна из команд-участниц. Награды отправились в Новороссийск, Анапу, Геленджик и в станицу Брюховецкую. Но большинство медалей осталось в Краснодаре.

«Получились самые сложные элементы. Мячик, который я не очень хорошо раньше делала, у меня вышел чистый, и я этому рада. Настроилась, переборола себя, собралась и выступила», — сказала победительница соревнований Ева Приходько.

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