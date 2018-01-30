В Краснодаре прошло первенство края по тяжелой атлетике

Спортсмены соревновались в трех возрастных категориях — до 16, 18 и 21 года. Для них этот турнир стал первым и очень важным в сезоне.

На кону стояли путевки на первенство России. Наверняка отправится туда после победы Никита Стариков из Белореченского района. Он дебютировал на краевом первенстве и сразу завоевал золото.

«Очень сильно волновался. В первый раз не знаешь, как себя вести», — рассказал победитель первенства Краснодарского края Никита Стариков.

Более опытные спортсмены, которые оказались на пьедестале, сдерживают эмоции. Говорят, что рано радоваться: главные старты впереди, а пока необходимо исправлять ошибки.

«Тренеру не понравилось, как я выступила. Были ошибки, но это соревнования с отбором на Россию, поэтому я еду», — сказала победительница первенства Дарья Блеч.

«Приятно, что стал первым, но хочется на соревнования поважнее, чем эти. Если займу первое место на первенстве России — уже будут эмоции», — считает победитель первенства по тяжелой атлетике Дмитрий Охрименко.

Спортсмены, которые на турнире показывали свои силы в возрастной категории до 18 лет, на первенство России в Тулу отправятся через три недели. Старшая группа в конце апреля поедет в Старый Оскол.

На этих краевых соревнованиях выступили 276 человек. Представляли они 20 районов Кубани. Особо отличились атлеты из Сочи, Краснодара, Ейска и Белореченского района.

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