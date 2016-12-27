В Краснодаре прошло совещание о развитии промышленности на Кубани

В Краснодаре в декабре прошло совещание, на котором говорили об итогах работы промышленной отрасли на Кубани в 2016 году.

На совещании собрались представители муниципалитетов и краевых министерств.

Промышленность на Кубани развивается быстрее, чем в среднем по России. Индекс промышленного производства в регионе вырос почти на 4%. Это намного больше, чем в целом по стране. И сейчас важно не сбавлять темп, держать на контроле все предприятия в городах и районах и обеспечивать их поддержку, заявил вице-губернатор Краснодарского края Сергей Алтухов.

«Своевременно вырабатывать пути решения: это может быть загрузка текущих предприятий путем внутреннего заказа, внутреннего спроса на промышленную продукцию наших же кубанских потребителей. Это могут быть планы по развитию новых предприятий, по строительству новых очередей», — сказал Сергей Алтухов.

Кроме того, на совещании обсудили, как привлечь в отрасль инвесторов, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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