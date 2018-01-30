В Краснодаре прошло совещание по вопросам защиты прав граждан

Его 30 января провел первый заместитель губернатора края Андрей Алексеенко.

На заседании в том числе говорили о защите прав дольщиков. За столом собрались руководители компаний-застройщиков, депутаты, представители департамента по надзору в строительной сфере и собственники квартир.

По словам специалистов, никто не застрахован от покупки квартиры в долгострое, особенно если строительная компания переоценит свои силы.

«Есть ряд вопросов, связанных с неправильной или ошибочной финансовой политикой, неверным рассчетом стоимости реализации на первоначальном этапе, что приводит уже потом к значительным негативным последствиям. Также есть явно уголовные моменты, где руководители строительных организаций выводили денежные средства, еще есть случаи неоплаты объектов инженерной инфрастуктуры», — сказал первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Краевые власти готовы помочь и компаниям, которые столкнулись с трудностями. К примеру, пересчитать сметы объектов и подсказать выгодные пути решения проблем.

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