В Краснодаре прошло заседание антинаркотической комиссии региона

Мероприятие состоялось под председательством вице-губернатора Николая Долуды.

На заседании обсудили результаты деятельности муниципальных антинаркотических комиссий за 11 месяцев 2018 года. Долуда сообщил, что количество наркопотребителей в крае на 1 декабря составляет 7 тыс. 965 человек, кроме того в крае зарегистрировано более 26,5 тыс. человек, страдающих алкоголизмом.

Среди несовершеннолетних больных наркоманией нет, за эпизодическое употребление на учете состоят 54 подростка, в прошлом году их было 65. За 11 месяцев наблюдается снижение на 24% преступлений несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Преступлений, совершенных подростками в состоянии наркотического опьянения, не зарегистрировано.

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» по краю работали 780 телефонов доверия. Наибольшее количество звонков поступило от жителей Краснодара, Новороссийска, Абинского, Каневского и Усть-Лабинского районов. По полученной информации выявили 293 правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, что на 55 больше, чем в 2017 году. Возбудили 225 уголовных дел, в прошлом году их было 156.

В ходе также обсудили меры по пресечению незаконного оборота наркотических средств, в том числе синтетических, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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