В Краснодаре прошло заседание комиссии по ЧС в крае

На заседании говорили о мерах предосторожности в сухую и жаркую погоду.

На совещании отметили: необходимо усилить контроль соблюдения противопожарной безопасности. Особенно в период жатвы. Сейчас в полях Кубани активно убирают пшеницу.

«У нас уже пять случаев возгорания пшеничных полей произошло. Из них два — более 5 тыс. по площади. Вы представляете, как мы будем биться за урожай? Я обращаюсь к главам муниципальных образований. Одним из критериев введения особого противопожарного режима является как раз созревание и уборка зерновых», — сказал заместитель министра ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Капустин.

Соблюдать правила нужно не только в полях и лесах. Сотрудники Пожнадзора во время недавних проверок обнаружили нарушения в нескольких районах. В связи этим на заседании приняли решение: раз в три месяца проводить учения во всех государственных учреждениях Кубани. Каждый работник должен знать принцип работы огнетушителя и схему эвакуации в случае ЧС, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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