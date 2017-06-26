В Краснодаре прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних

Работу комиссии возглавила вице-губернатор Анна Минькова.

Во время заседания рассмотрели вопрос о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, подозреваемых, обвиняемых, имеющих судимость и находящихся в местах лишения свободы.

В настоящее время в муниципальных комиссиях состоят 502 трудных подростка, привлекающихся к уголовной ответственности или имеющих судимость.

В 2017 году 12 несовершеннолетних совершили повторные преступления. Повторная подростковая преступность зафиксирована в 33 городах и районах, больше всего — в Краснодаре, Сочи и Гулькевичском районе.

Минькова отметила, что если подростки повторяют преступление, значит, дает сбой система профилактики.

«Это наша совместная ответственность — помогать детям, правильно их направлять. Один из эффективных способов — занятость, особенно в летний период. Все спортивные площадки и объекты должны работать и быть доступны с утра и до вечера, во все дни недели», — подчеркнула она.

Минькова поручила региональному министерству образования, науки и молодежной политики проконтролировать этот вопрос, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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