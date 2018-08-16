В Краснодаре прошло заседание комиссии по защите прав обманутых дольщиков

В краевой администрации 16 августа обсудили решение проблем шести долгостроев в Краснодаре, Анапе, Новороссийске и Сочи. Заседание провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Активные работы ведутся в Новороссийске: инвестор достраивает дома на восьми участках, ключи от квартир в городе-герое получат больше 1 тыс. 300 человек. В Сочи также достраивают многоэтажку, в Анапе еще один долгострой будет сдан до конца этого года. Решается ситуация и в Краснодаре: работы идут на двух литерах компании «Таурас-96», разработаны решения и для ЖК «Каскад» на улице Леваневского.

«По всем объектам найдены конструктивные решения, в том числе по подключению к инженерным сетям и коммуникациям, по вопросам юридического характера. Я уверен, что по этим объектам мы в скором времени в соответствии с протоколом и датами увидим сдвиги», — сказал Андрей Алексеенко.

В межведомственной комиссии участвуют главы районов, представители краевых департаментов, прокуратуры и судебные приставы. Как отметили на встрече, с ноября 2017 года помощь была оказана 26 тыс. обманутых дольщиков. По факту незаконного строительства жилья завели 166 уголовных дел, 20 должностных лиц были привлечены к ответственности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в крае до конца года планируют ввести в эксплуатацию 47 долгостроев.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник