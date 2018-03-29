В Краснодаре прошло заседание краевой антинаркотической комиссии

На Кубани снизилось количество преступлений совершенных в состоянии наркотического опьянения. Об этом 29 марта рассказал вице-губернатор Николай Долуда на первом в этом году заседании антинаркотической комиссии края.

Совещание прошло в формате видеоселектора с представителями муниципалитетов. На нем строили планы на этот год и подвели итоги работы за прошлый. В 2017 году из незаконного оборота было изъято более 300 кг запрещенных веществ. Благодаря активной профилактической работе снизилось число правонарушений у несовершеннолетних, связанных с распространением наркотиков.

Как отметил Николай Долуда, сейчас необходимо усилить контроль за реализацией медицинских препаратов. Недобросовестные фармацевты и аптеки продают одурманивающие лекарства под видом обезболивающих и противосудорожных средств, хотя их должны отпускать строго по рецепту.

«Не так сложно при проверке любой аптеки выявить факт, что именно в ней идет реализация этого препарата. В прошлом году, грубо говоря, было 100 пачек или пробирок или в пузырьках продано. А в этом году 350 по рецепту, но пошло увеличение. Надо посмотреть за этой аптекой более серьезно, более предметно», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда.

Также на заседании антинаркотической комиссии рассмотрели вопросы незаконного оборота контрафактного алкоголя и профилактики табакокурения.

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