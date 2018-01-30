В Краснодаре прошло заседание краевой избирательной комиссии

На совещании рассказали, что за ходом голосования на выборах президента России впервые сможет наблюдать любой гражданин страны, у которого есть избирательное право.

В закон о выборах внесены поправки, разрешающие Общественным палатам отправлять наблюдателей на выборы главы государства. Гражданам достаточно прийти на участок с оформленным направлением. При этом им разрешат посетить сразу несколько участков в день голосования.

«Заключаются соглашения региональными палатами и общественными организациями, которые готовы и хотят выставлять своих наблюдателей на этих выборах. Мы — федеральная палата — сейчас готовим соглашения с большими федеральными организациями, которые также будут подписаны по наблюдателям от нас», — рассказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов.

Для того, чтобы стать наблюдателем, необходимо подать заявку в краевую Общественную палату.

«Для наблюдения на президентских выборах мы должны подготовить 3 тыс. общественных наблюдателей. Это очень много. Участков у нас 2 тыс. 780. Поэтому, чтобы была смена, нам нужно где-то 3 тыс. человек, и естественно, им нужно дать все знания», — сказала председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты РФ. К предвыборной гонке допускаются 20 человек, но окончательный состав участников станет известен к 10 февраля.

Вернуться на ленту

Источник