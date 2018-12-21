В Краснодаре прошло заседание президиума регионального совета «Единой России»

В него входят руководители депутатских фракций парламентов разного уровня. На встрече в ЗСК подвели итоги работы и наметили планы на будущее.

В этом году в крае удалось снизить долю населения с доходами ниже прожиточного минимума. В следующем власти ставят задачу снизить ее еще — почти до 9%. Кроме того, необходимо обеспечить социальную поддержку около 800 тыс. малообеспеченных граждан. В соответствии с законодательством, льготным категориям предоставляется 82 вида пособия. Кроме того, благодаря господдержке улучшат уровень жизни работающего населения.

«На прошедшей вчера пресс-конференции президент России Владимир Путин подтвердил, что главная цель нашей работы — прорыв во всех отраслях экономики. Краснодарский край — третий по численности регион страны, и он уникален. Мы обеспечиваем продовольственную безопасность России, и у нас всегда все получалось, мы мощная команда единомышленников — людей, нацеленных на результат», — сказал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Многие муниципалитеты края показывают стабильный рост экономики. Развитие производства в следующем году позволит создать больше 34 тыс. новых рабочих мест, в том числе и в Тбилисском районе.

«Бюджет социально направлен. Задачи на следующий год — обеспечить водоснабжение градообразующего предприятия, также мы очень хотим поддержать малые формы бизнеса, чтобы создать в Тбилисском районе рабочие места, в том числе и для молодых людей», — отметил депутат совета Тбилисского района Александр Савченко.

По предварительным оценкам, в этом году объем валового продукта Кубани вырос почти на 2,5%, это шестой показатель среди регионов России, а принятая Стратегия социально-экономического развития края до 2030 года предусматривает увеличение ВРП почти до 3 млрд рублей.

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