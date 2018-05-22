В Краснодаре прошло заседание Совета по делам инвалидов

Федеральная программа «Доступная среда» в регионе выполнена на 70%. Об этом рассказала на заседании 22 мая вице-губернатор Анна Минькова.

Она добавила, что в федеральной программе участвуют всего 16 муниципалитетов Кубани, и это очень мало. Слабым звеном назвали транспортников. Автобусы и троллейбусы должны быть доступны для инвалидов во всех населенных пунктах. Особенно сейчас это касается курортных городов, подчеркнула Анна Минькова. Там необходимо навести порядок не только с транспортом, но и с пляжами. Все прибрежные линии должны быть оборудованы удобными спусками к морю и пандусами.

Еще одна острая тема — повышение уровня занятости инвалидов. В некоторых муниципалитетах есть проблемы с трудоустройством. Чтобы их устранить, нужно постоянно координировать работу центров занятости.

«Реформа центров занятости должна произойти. В том формате, в котором мы сегодня работаем по старинке, работать нельзя. Коллеги, я прошу еще раз внимательно на эту проблему посмотреть. Я благодарю все муниципалитеты, которые были названы, где работа по трудоустройству инвалидов действительно ведется на новом уровне. Это сложная работа», — сказала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Еще одной темой для обсуждения стала финансовая поддержка общественных организаций инвалидов. Вице-губернатор пообещала лично контролировать, чтобы помощь оказывали своевременно и в нужном объеме.

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