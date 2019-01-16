В Краснодаре простятся с погибшим в перестрелке росгвардейцем

Церемония прощания с младшим сержантом полиции Антоном Даурским пройдет 17 января с 11:30 до 13:00.

Мероприятие состоится в здании МУП ритуальных услуг Краснодара по адресу: улица 4-я Линия, 57, возле Славянского кладбища.

После панихиды младший сержант полиции Антон Даурский с воинскими почестями будет похоронен в поселке Яблоновском, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 29 ноября неизвестный мужчина около продуктового магазина на улице Гагарина открыл огонь из неустановленного оружия по двум сотрудникам Росгвардии. Они были при исполнении и сидели в припаркованном патрульном автомобиле.

В результате происшествия нападавшего застрелили. По факту перестрелки в СК возбудили уголовное дело.

Один из росгвардейцев был ранен в ногу, второй — в голову. Тяжелораненный росгвардеец 15 января скончался в краснодарской больнице.

У напавшего на сотрудников Росгвардии нашли второй пистолет и нож. В СК установили личность мужчины, расстрелявшего росгвардейцев.

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