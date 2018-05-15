В Краснодаре протестировали систему регистрации нарушений на вафельной разметке

15 мая в 17:24

В краевом центре автоматической фиксации 15 мая показали, как регистрируют нарушения правил проезда вафельной разметки.

В Краснодаре желтая сетка появилась 6 мая на перекрестке улиц Северной и Коммунаров. Там сразу же установили камеру. Система работает в тестовом режиме. Наблюдения автоинспекторов показали, что краснодарские водители зачастую не соблюдают правила и заезжают на разметку, но пока безнаказанно. Уже со следующей недели нарушителей ждет штраф в 1 тыс. рублей.

«Вафельная разметка просто помогает общественному транспорту не создавать помех движению. В первую очередь она создавалась для этих целей. Не для того, чтобы наказать, привлечь к ответственности, а для того, чтобы в заторовой ситуации упорядочить движение транспорта, чтобы было комфортно ехать не только водителям», — пояснил начальник центра автоматизированной фиксации правонарушений краевого УГИБДД Дмитрий Безродный.

Краснодар — первый город в крае, где появилась такая разметка. В течение года ее нанесут еще на десяти перекрестках. Так называемую вафельницу применяют там, где чаще всего возникают заторы.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник