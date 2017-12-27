В Краснодаре против полицейского возбудили дело из-за взятки в 2 млн рублей

Его задержали сотрудники ФСБ в момент передачи денег.

По версии следствия, в августе полицейскому стало известно о том, что его коллега проверяет мужчину на предмет преступления в сфере экономики. У полицейского возник преступный умысел. Он предложил представителю подозреваемого передать ему 2 млн рублей за помощь в уводе мужчины от уголовной ответственности. Однако в сентябре в отношении предполагаемого преступника возбудили уголовные дела.

Полицейский повторно встретился с женщиной, действовавшей в интересах подозреваемого, и вновь предложил передать ему деньги. Он пояснил, что часть средств предназначена его коллегам, а другая — неустановленным должностным лицам.

Женщина согласилась и сообщила о его предложении в правоохранительные органы. Сотрудники ФСБ задержали полицейского 16 ноября в момент передачи взятки от заявительницы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В отношении старшего оперуполномоченного возбудили уголовное дело. Сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Полицейского уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственного руководителя привлекут к дисциплинарной ответственности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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