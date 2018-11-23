В Краснодаре против выбросившего собаку из окна мужчины возбудили дело

Инцидент произошел 11 ноября в жилом доме № 6/1 на улице Гагарина в поселке Знаменском. Этим случаем заинтересовались в прокуратуре.

По версии следствия, в первой половине дня 28-летний житель Краснодара выкинул с балкона четвертого этажа свою собаку породы лабрадор. После вмешательства общественности и ветеринаров животное удалось спасти, после этого собаку передали на содержание другим хозяевам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По результатам проведенной в полиции проверки в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ о жестоком обращении с животным. Прокуратура Карасунского округа Краснодара поставила на контроль результаты расследования.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полицию Краснодара 11 ноября поступило сообщение о том, что неизвестный сбросили собаку с четвертого этажа многоквартирного дома. На место выехал участковый полиции. Он установил, что нарушителем является 28-летний местный житель. Мужчина ранее судим не был. При этом он находился в состоянии опьянения и отрицал, что выбросил собаку. По его словам, пес сам выпрыгнул на улицу. При этом три свидетеля подтвердили, что видели, как все произошло.

Очевидцы выложили видеозапись с места случившегося в соцсети. На кадрах видно, как мужчина спускается по балконам на землю. После этого он подходит к собаке, которая сидит на асфальте.

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