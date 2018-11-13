В Краснодаре противогололедной смесью обработали мосты и путепроводы

В краевой столице в ночь с 12 на 13 ноября на дороги вышли несколько единиц комбинированных дорожных машин, которые чистили улицы от снега и наледи и посыпали их песчано-соляной смесью. Техника продолжает работу.

«Всю ночь и утром велась и продолжается обработка всех семи краснодарских мостов и путепроводов противогололедными материалами. К работе привлечена специализированная техника. Необходимый запас песчано-соляной смеси на осенне-зимний период есть. В случае усиления снегопада количество техники на улицах будет увеличено», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Он также добавил, что водители должны сменить на своих автомобилях летнюю резину на зимнюю. Несоблюдение этого правила повлекло за собой несколько ДТП утром 13 ноября на Северных мостах и образования там пробок.

Как добавили в ЕДДС, в течение ночи и утром на проезжую часть улиц и тротуары внесено несколько тонн песчано-соляной смеси. В течение дня эту работу продолжат специализированные машины.

По информации краевого гидрометеоцентра, в течение дня 13 ноября в Краснодаре временами дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, временами порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем +1…+3°С, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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