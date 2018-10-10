В Краснодаре проведут благотворительный фестиваль-квартирник

10 октября в 16:46

Фестиваль «Квартира 97» откроется 4 ноября в 12:00 в «Точке неба».

Пространство фестиваля-квартирника будет разделено на зоны-комнаты. В «гостиной» можно будет купить вещи для дома и души на специальном маркете, на «кухне» — послушать серию лекций от известных людей, а на «чердаке» — помечтать или пообщаться.

Вход на мероприятие бесплатный, а на «кухню»-лекторий — по билетам за символическую стоимость. Среди владельцев билетов будут проводиться розыгрыши подарков, сообщается на странице фестиваля в Instagram.

Вырученные средства передадут в домашний приют для животных «Кошкин Дом». Сейчас в приюте постоянно находятся 80 кошек и три собаки. Цель организатора фестиваля краснодарского дизайнера Ольги Трофимовой — помочь животным и приобрести для них все необходимое.

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