В Краснодаре проведут детские крестные ходы

В нескольких храмах Краснодара 9 апреля, в Праздник Входа Господня в Иерусалим, после Божественных литургий пройдут крестные ходы с участием большого числа детей.

Они прославят Господа с пальмовыми ветвями и вербами в руках.

В Екатерининском кафедральном соборе Краснодара на улице Коммунаров Божественная литургия начнется в 9:00. Совершит богослужение митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор в сослужении архиепископа Майкопского и Адыгейского Тихона. Крестный ход начнется около 11:00. Шествие пройдет по улицам Коммунаров, Мира, Седина и Орджоникидзе.

В храме Рождества Христова Краснодара на Рождественской набережной крестный ход запланирован на это же время, его участники пройдут по улицам Юбилейного микрорайона.

В Георгиевском храме хутора Ленина после богослужения состоится традиционный крестный ход, в нем примут участие семьи прихожан с детьми, сообщает пресс-служба епархии.

Источник