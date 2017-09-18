В Краснодаре проведут Дни польского кино

Показы пройдут с 19 по 24 сентября в краснодарском «Кубанькино».

В церемонии открытия фестиваля примет участие председатель краснодарской региональной общественной организации «Едность» Александр Селицкий, а также фольклорно-этнографический ансамбль «Польске квяты», представители диаспоры.

Зрителям покажут ленты десятого фестиваля польских фильмов «Висла». В программе — исторические военные драмы, психологический триллер, биографическая лента и сборник короткометражек.

На открытии и закрытии фестиваля зрители смогут бесплатно посмотреть фильмы, включенные в программу Дней польского кино. Все фильмы будут транслировать на польском языке с русскими субтитрами, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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