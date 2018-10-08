В Краснодаре проведут экскурсию по местам боевой славы

Историко-патриотическая акция «Цветы у обелисков», приуроченная к 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, пройдет 11 октября.

Экскурсия познакомит горожан с историей Краснодара времен Великой Отечественной войны, с оккупационным периодом 1942-1943 годов.

«Мы приглашаем всех, кто хочет больше узнать об истории родного города, его защитниках и освободителях. Участники экскурсии посетят военно-патриотические памятники и мемориалы, в которых увековечен героический подвиг наших земляков», — рассказала директор Туристско-информационного центра Краснодара Марина Шарапова.

Экскурсия «Цветы у обелисков» начнется в 11:00 у мемориального комплекса «Вечный огонь» на площади Памяти Героев на улице Северной.

В программе экскурсии — посещение парка имени 30-летия Победы, памятника «Освободителям Краснодара», сквера имени Г. К. Жукова, Мемориальной арки «Ими гордится Кубань». Маршрут рассчитан на два часа.

Экскурсионные группы формируются по предварительной записи. Участие бесплатное, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Все новости по теме:

75 лет освобождению Кубани

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник