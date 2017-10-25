В Краснодаре проведут фестиваль биографического кино «Культ личности»

Зрителям со 2 по 22 ноября представят картины «Дикарь», «Хармс» и «Ван Гог. С любовью, Винсент».

Показы биографических фильмов пройдут в кинотеатре «Монитор СБС». Фильм «Дикарь» расскажет об отношениях художника Поля Гогена с молодой таитянкой в последние годы его жизни. В главной роли — Венсан Кассель.

Картина «Хармс» посвящена жизненному пути и творчеству советского писателя и поэта.

«В атмосфере его ветхой квартиры и редакции детских журналов «Чиж» и «Еж», ленинградских улиц, набережных и крыш разворачивается битва человека с самим собой, своими пороками, страстями, целым миром, в котором он существует, будто запертый в клетку», — говорится в сообщении организаторов фестиваля.

В ролях — Айсте Диржюте, Андрей Феськов, Войтек Урбаньски, Артем Семакин, Дариус Гумаускас.

Лента «Ван Гог. С любовью, Винсент» представляет собой анимационный полнометражный фильм, нарисованный масляными красками на холсте. Команда из 85 художников создавала каждый из 62,4 тыс. кадров в технике, в которой работал Ван Гог. Показы этого фильма стартуют 9 ноября, сообщает пресс-служба сети кинотеатров «Монитор».

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