В Краснодаре проведут фестиваль «День театров — 2018»

28 февраля в 19:46
Мероприятие состоится 27 марта в Молодежном центре.
Это городской фестиваль театральных миниатюр. «День театров» пройдет в нескольких номинациях. Участники представят театральный вокал — музыкально-сценические произведения из мюзиклов, оперетты, кинофильмов. В номинации «театральная миниатюра» они покажут сценки, репризы, отрывки из пьес. Также будет представлен театральный танец — балет и хореография из мюзиклов.
Заявки на участие можно подать до 20 марта, сообщает пресс-служба Молодежного центра Краснодара.
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