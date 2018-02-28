В Краснодаре проведут фестиваль «День театров — 2018»

28 февраля в 19:46

Мероприятие состоится 27 марта в Молодежном центре.

Это городской фестиваль театральных миниатюр. «День театров» пройдет в нескольких номинациях. Участники представят театральный вокал — музыкально-сценические произведения из мюзиклов, оперетты, кинофильмов. В номинации «театральная миниатюра» они покажут сценки, репризы, отрывки из пьес. Также будет представлен театральный танец — балет и хореография из мюзиклов.

Заявки на участие можно подать до 20 марта, сообщает пресс-служба Молодежного центра Краснодара.

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