В Краснодаре проведут инвентаризацию всех коммерческих объектов

Вопрос обсудили 22 марта на заседании рабочей группы по наполнению доходной части консолидированного бюджета региона.

Глава министерства финансов Краснодарского края Сергей Максименко отметил, что пополнение региональной казны на сумму более 323 млн рублей возможно за счет дополнительных поступлений по налогу на недвижимое имущество, в отношении которого налоговая база формируется от кадастровой стоимости.

Речь идет о недвижимости, которая используется в коммерческих целях и находится в собственности индивидуальных предпринимателей. Он предложил отработать эффективность взаимодействия на примере Краснодара, и в случае положительных результатов рекомендовать к применению в других городах края.

В 2017 году в Краснодаре в перечень объектов коммерческого назначения было включено 7 тыс. 220 объектов. Эти помещения находятся в собственности физических лиц, которые являются индивидуальными предпринимателями и используют недвижимость в коммерческих целях.

В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса РФ они должны платить налог на имущество от кадастровой стоимости. Для этого необходимо включать подобные объекты недвижимости в указанный перечень.

В Краснодаре до 1 июля проведут инвентаризацию всех коммерческих объектов, начиная с самых больших помещений. В дальнейшем эту практику планируют распространить на все муниципалитеты.

Для того, чтобы достичь запланированных показателей наполнения доходной части консолидированного бюджета, в регионе работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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