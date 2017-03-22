В Краснодаре проведут капремонт в 24 многоквартирных домах

В Краснодаре работы по капитальному ремонту ведутся в 24 многоквартирных домах в разных микрорайонах города.

«В Краснодаре многие жилые дома давно нуждаются в капитальном ремонте. В сентябре 2016 года утвержден план капитального ремонта на 2016 — 2017 год, в рамках которого до конца первого полугодия планируется отремонтировать 122 дома на сумму 354 млн рублей», — пояснил заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Андрей Лащ.

В Краснодаре к середине марта завершен капитальный ремонт в восьми многоквартирных домах — в них отремонтировали внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения, в том числе в домах на улице Атарбекова, 17, Яна Полуяна, 54 и 36. Системы горячего водоснабжения заменили в домах на улице Мачуги, 80, водоотведение модернизировали в домах на улице Механической, 16 и 18, фасад капитально отремонтировали в доме на Московской, 80, электроснабжение заменили в доме на Селезнева, 90.

С 3 марта в краевом центре подрядчики приступили к работам по капитальному ремонту еще нескольких многоквартирных домов.

Кровлю начали ремонтировать на улице Зиповской, 1 и Тургенева, 199, обновляют фасад дома на Орджоникидзе, 77. К ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения специалисты приступили в доме на улице Селезнева,162. В многоэтажке на Рылеева, 358 начались работы по замене лифтового оборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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