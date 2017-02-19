В Краснодаре проведут конференцию «Твердовские чтения»

В Краснодаре 28 февраля пройдет 9-я Международная научно-практическая конференция «Твердовские чтения».

Мероприятие будет посвящено памяти путешественника, ученого, краеведа, общественного деятеля А.В. Твердого.

Участники конференции обсудят проблемы рационального использования рекреационных ресурсов, воспитательные аспекты краеведения и туризма. Будут представлены результаты научно-исследовательской работы студентов и школьников. Затронут и темы духовной безопасности человека и общества, а также социокультурных аспектов курортов и туризма.

Пройдет мероприятие на базе факультета сервиса и туризма Кубанского социально-экономического института, сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

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