В Краснодаре проведут международную фотовыставку «100 чудес света»

Экспозицию можно будет посмотреть с 11 ноября в краевом выставочном зале изобразительных искусств.

На выставке «100 чудес света» представят коллекцию фотографий «National Geographic. Россия». Зрители увидят 100 работ, разнообразных по тематике. Идея выставки: весь мир — это чудо, стоит только открыть глаза и посмотреть вокруг.

«Это событие, которое объединяет людей, живущих в разных странах и говорящих на разных языках. Фотографы проводят месяцы в экспедициях, используют сложную аппаратуру, порой рискуют жизнью, чтобы стать немного ближе к тайнам мироздания и поделиться ими», — говорится в сообщении организаторов.

Выставка продлится до 17 декабря, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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