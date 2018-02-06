В Краснодаре проведут митинг в память об участниках войны в Афганистане

По всей Кубани отмечают 75-ю годовщину освобождения края. Каждый день в разных школах, колледжах и вузах региона проходят уроки мужества, вечера памяти и встречи с ветеранами и героями России.

Они рассказывают ученикам и студентам о днях сражений и подвигах защитников родной земли. На февраль в рамках месячника оборонно-массовой работы запланированы сразу несколько акций.

«В ближайшее время, 15 февраля, будет день памяти участников войны в Афганистане. Планируется проведение мероприятия в Чистяковской роще Краснодара. Пройдет митинг, посвященный погибшим и участникам вооруженного конфликта. И так в течение всего года», — рассказал председатель Краснодарской краевой общественной организации героев Виктор Маркелов.

Патриотическая работа — это не только акции памяти. Это консультации и общение с участниками и ветеранами боевых действий. Это ежедневная работа Виктора Маркелова. Кроме того, он — один из пяти кубанцев, вошедших в число доверенных лиц Владимира Путина.

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