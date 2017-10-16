В Краснодаре проведут общественные слушания результатов ремонта дорог

Обсуждения состоятся в краевой столице 18 октября.

В городском департаменте строительства пояснили, что слушания позволят подвести промежуточные итоги первого года реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Краснодарцы дадут оценку программе и обсудят качество работ. Все замечания и недоработки специалисты рассмотрят и устранят.

Обсуждение проведут в актовом зале Западного округа. Начало в 14:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 марта заявил, что краснодарские дороги на улицах Тургенева и Новороссийской находятся в «убитом» состоянии. По его словам, на ремонт дорог в городе предусмотрена беспрецедентная сумма.

Подрядчиков обяжут переделывать дороги в Краснодаре в случае неполадок. Евгений Первышов 9 июня поручил наверстать отставание по капитальному ремонту проблемных дорог.

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