В Краснодаре проведут работы в районе подъема на Северный путепровод со стороны Новороссийской

Из-за ремонта на этом участке дороги до конца октября изменят организацию дорожного движения, введут временные ограничения по полосам.

«Работы необходимы в рамках проведения капитального ремонта улицы Новороссийской. В частности, для врезки проложенных по ней новых коммуникаций в уже действующие сети на соседних улицах. График разработан таким образом, чтобы избежать полного закрытия движения на подъеме со стороны Новороссийской на Северный путепровод. На всех этапах работ во время подключения коммуникаций останется возможность проезда. Единственное полное перекрытие движения будет проводиться по Новороссийской перед подъемом на путепровод в течение трех дней, причем исключительно в ночное время», — сказал директор МКУ «Единая служба заказчика» Артем Аганов.

Он отметил, что в настоящее время уже закрыта правая сторона (две полосы) подъема на Северный путепровод с Новороссийской при движении в направлении центра города. Работы на сетях здесь продлятся до 16 октября.

С 16 по 19 октября ограничат движение по противоположной (левой) стороне подъема, также по двум полосам. При этом правая часть будет открыта для движения.

Для производства работ полное закрытие движения для любого транспорта на участке Новороссийской перед подъемом на Северный путепровод будет организовано в ночное время: с 20 на 21 октября, с 21 на 22 и с 22 на 23. Ориентировочно движение по всем полосам будет закрыто с 23:00-24:00 до 5:00-6:00. В дневное время в эти дни, с 20 по 23 октября, проезд будет возобновляться.

Также планируют провести укладку ливневого коллектора на участке улицы Новороссийской от закрытого на капитальный ремонт участка до подъема на Северный путепровод в направлении центра города и дальше по Новороссийской. Для этого с 23 по 30 октября задействуют правую полосу Новороссийской. На время выполнения работ для проезда будет доступна только левая полоса.

В районе полностью закрытого на капитальный ремонт участка по Новороссийской после поворота в направлении улицы имени Васнецова 26 октября часть дороги будет задействована для проведения работ по подключению водопроводной трубы диаметром 500 мм, движение здесь будет ограничено. Однако возможность проезда на этом участке сохранят — по крайней левой полосе.

Еще одним участком, где будут производить подключение коммуникаций, станет перекресток улиц Новороссийской и Шевченко. ВВо время работ по устройству сетей, 16 и 17 октября, полностью перекроют движение любого транспорта со всех направлений на перекрестке Новороссийской и Шевченко. Сейчас автомобилисты могут частично использовать этот перекресток при движении по Новороссийской до закрытого на капитальный ремонт участка и поворачивать на Шевченко в сторону Ставропольской или следовать в обратном направлении — поворачивать с Шевченко на Новороссийскую в сторону вещевого рынка. А 16 и 17 октября любая возможность проезда там будет полностью исключена. Объезд этого перекрестка будет организован по улице Гончарной, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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