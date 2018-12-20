В Краснодаре проведут романтические прогулки по городу на новогодние праздники

20 декабря в 14:46
Экскурсии по историческому центру Краснодара пройдут 8 и 13 января.
Во время двухчасовой экскурсии участников познакомят с архитектурными и скульптурными памятниками, связанными с историями любви и романтическими легендами.
Краснодарцы посетят известные места свиданий и свадебных прогулок в краевом центре, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского краевого художественного музея имени Ф. А. Коваленко.
Маршрут экскурсии будет пролегать от музея через Екатерининский сквер и улицу Пушкина. Прогулка закончится в Городском саду.
Все новости по теме:
Новый год — 2019
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту