В Краснодаре проведут рождественскую выставку «Время ангелов»

Экспозицию представят в краевом художественном музее имени Коваленко.

Основная концепция выставки «Время ангелов» — отражение праздника, времени счастливых перемен, связанных с приходом Рождества.

В экспозицию вошли произведения из частных собраний, мастерских современных художников и фондов музея, выполненные в различных манерах и техниках. Это работы Валерия и Ларисы Блохиных, Инны Цукахиной, Валерия Костырина, Полины Брагиной.

Гости увидят произведения Елены Букиной — единственной художницы-ретаблеро на Кубани. Она создала цикл полотен, дав им название «Ретабло по-кубански или ретабло на крыше». Особенностью жанра является изображение бытовых сценок в упрощенной форме. Они сопровождаются надписью с рассказом о каком-либо чудесном событии, избавлении от болезни, опасности.

Выставка будет работать с 27 декабря по 21 января, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник