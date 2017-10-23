В Краснодаре проведут семинар о перспективах развития экспорта

Семинар-совещание для предприятий-экспортеров состоится 14 ноября.

В городском департаменте экономического развития, инвестиций и внешних связей отметили, что планируемая встреча станет площадкой для обмена информацией о существующих проблемах, перспективах развития этого сектора экономики, формирования единой и эффективной системы поддержки экспорта в Краснодаре.

В регионе функционирует специализированная инфраструктура поддержки экспортно-ориентированных предприятий. Основными являются региональное подразделение АО «Российский экспортный центр» и Центр координации и поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.

Участникам семинара расскажут о системе мер государственной поддержки. Семинар пройдет с 10:00 до 13:00 в актовом зале администрации Западного внутригородского округа, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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