В Краснодаре проведут турнир по чтению вслух «Открой рот»

Соревнования состоятся 14 января в 15:00 в торговом центре OZ Mall.

Турнир состоит из нескольких раундов. В течение определенного времени все участники читают по одному отрывку из литературного произведения. Обычно проводятся три предварительных и один финальный раунд.

Победитель отборочного тура получит специальный приз от партнеров чемпионата — литературной премии «Ясная Поляна», а также будет представлять Краснодар в финале Конференции Юг. Планируется, что финал пройдет летом в Москве.

Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» придумал Михаил Фаустов в январе 2011 года в Новосибирске, сообщается на сайте организаторов.

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